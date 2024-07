Youtuber diz que suposta amante de Yuri acabou com seu casamento

A youtuber Vitória Guarizo disse que Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima, foi a responsável pelo fim do seu casamento.

O que aconteceu

Vitória fez a revelação nos stories de seu Instagram. "E a amante do ex-marido da Iza acabou com meu casamento em 2019", escreveu no vídeo.

A youtuber explicou. "Gente, estava aqui comentando com a minha irmã: eu bati o olho na cara dessa amante do ex, agora, marido da Iza, e na hora falei 'gente, conheço essa garota de algum lugar'".