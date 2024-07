Suposta amante de Yuri Lima fala pela 1ª vez: 'Jamais quis ferir casamento'

Kevelin Gomes, suposta amante de Yuri Lima, falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o jogador de futebol, agora ex-namorado da cantora Iza. Ela enviou um vídeo para o Balanço Geral (RecordTV).

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto afirmou que não negociou nem recebeu nenhum valor pela divulgação das conversas com Yuri. "Eu compartilhei [as mensagens] com pessoas da minha confiança, do meu convívio, como qualquer outra pessoa faria. Eu jamais esperaria que essa pessoa agisse de má-fé comigo. [...] Não recebi nada, nenhuma transação bancária, não houve nenhuma negociação da minha parte. [...] As pessoas merecem a verdade."

Kevelin afirma que não se encontrou com o jogador de futebol desde que ele começou a se relacionar com Iza. "As fotos que estão rolando são antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade, até porque trabalho com isso e só estava sendo recíproca com ele. Não houve nenhuma remuneração. Foi por vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos."