Kerline: Indireta de Goldfarb ao responder Grazi Massafera foi claríssima

Kerline observou que, apesar de alguns rumores, Reymond nunca se envolveu diretamente em escândalos, conjugais ou não. "Nunca tivemos de fato nada comprovado em relação ao Cauã. Até hoje ele é conhecido como galã, bonitão, bom ator, e ninguém fala [claramente] sobre ele [na intimidade]."

Kaio é o mais provável vencedor de A Grande Conquista

Dieguinho Schueng e Dantinhas comentaram a reta final da segunda temporada de A Grande Conquista (Record). O reality show comandado por Rachel Sheherazade chega ao fim na próxima quinta-feira (18).

Dantinhas vislumbra Kaio Perroni, 24, como o mais provável campeão desta temporada do programa. "Está todo mundo brigando com todo mundo, um querendo aparecer mais que o outro nesta reta final... Mas me parece que já está escrito para o Kaio ganhar."