Cantora Bebé convida rapper BK para show de lançamento de 'Salve-se!' em SP

Ela terá no palco um convidado muito especial, o rapper BK. Uma das vozes mais contundentes do rap nacional, Abebe Bikila é carioca e carrega em suas rimas as vivências numa grande metrópole. Desde 2016, o artista cria letras com críticas sociais, sem deixar de enaltecer suas próprias conquistas.

A abertura da noite, às 20h30, contará com a DJ Lys Ventura. Influenciada pela cultura dos bailes de rua, bailes de igreja e família, ela cresceu em um ambiente onde rádio, instrumentos musicais, discos e passinhos de dança eram incentivados.

Bebé é também apresentadora do programa "No Tom", aqui em Splash UOL. Ao lado de Zé Luiz, ela conduz entrevistas com artistas da música brasileira; a primeira foi feita com a cantora e compositora Paula Matos.

Assista ao programa 'No Tom'

Bebé - 'Salve-se!'

Quando: sexta, 12/7, às 22h

Onde: Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 30

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Sympla.