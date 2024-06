Público de micareta em SP apela para o 'paredão do mijo' para se aliviar

Nos dois dias da Micareta SP o público transformou o paredão da Arena Pinheiros em mictório. Algumas pessoas urinaram na entrada da área dos banheiros químicos, antes mesmo de entrar nas cabines.

Alguns revezaram entre as paredes e as cabines. Com o trio elétrico do outro lado do evento, Gilmar Donizete Júnior, 29, levou cerca de 1 minuto e meio para usar o banheiro químico.

"A estratégia é esperar o caminhão (trio elétrico) passar, porque todo mundo vai atrás, e aí dá pra ir no banheiro tranquilo. Se o caminhão tiver perto do banheiro não dá", diz ele, que fez xixi no paredão por não aguentar segurar.