Manu Bahtidão recorre ao funk e leva éguinha pocotó para show na Virada

No número "Eguinha Pocotó", houve dançarinos descamisados e até uma rena invadindo o palco. O público aplaudiu e se divertiu com a inserção.

Manu Bahtidão faz show na Virada Cultural de 2024 Imagem: Júlio Boll/UOL

Em outra parte, o fenômeno musical também recebeu a família no palco. "Muito feliz de estar aqui e queria saber se vocês já cantam minhas músicas novas?", perguntou ela, emendando com o single "Torre Eiffel", em número que contou com a participação do filho Theo, 7.

Lançamentos recentes da artista completaram a tarde musical: entre eles, "Abismo", "Quem Perde é Quem Trai" e "Vinho Branco".

Pioneira do movimento tecnomelody, Manu Bahtidão vem crescendo em suas contas nas plataformas digitais. Ela soma mais de 700 milhões de visualizações no Youtube e 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify.