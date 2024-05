Intimista e animado; Catedral faz show vazio na Virada, mas atrai fãs

Considerada uma das bandas mais longevas do rock nacional, a banda Catedral fez um show para poucos na Virada Cultural da Solidariedade, em São Paulo, neste domingo (19). No palco da Arena Campo Limpo, o grupo liderado por Kim não se assustou com a baixa participação.

O que aconteceu

"Hoje vamos fazer um show intimista, mas nem por isso menos animado, vamos nessa!", disparou o vocalista, logo após a primeira música.

Cerca de 400 pessoas acompanharam a performance do grupo, conhecido por sua veia cristã e letras positivas. "Quem disse que o amor pode acabar?" garantiu aplausos e até um coro de fãs mais fervorosos.