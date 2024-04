Manu Bahtidão e Viih Tube se pronunciam após show cancelado em festa

Manu Bahtidão, 38, se pronunciou após ser criticada por cancelar show no segundo dia de festa de aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, e disse que todas as medidas estão sendo tomadas judicialmente.

A cantora também lamentou o ocorrido e pediu desculpas por não conseguir se apresentar no evento, em um story publicado na noite deste sábado (13).