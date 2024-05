Virada: Michel Teló transforma Capela do Socorro em karaokê sertanejo

Michel Teló em show na Arena Capela do Socorro, na zona sul de SP, na Virada Cultural Imagem: Júlio Boll/UOL

Assim como a Virada Cultural, que incentiva doações para o Rio Grande do Sul, Teló fez um apelo ao público sobre a situação no estado: "Minha família nasceu em Encantado e meu coração segue com o pessoal de lá, temos que continuar ajudando."

Após o fim do show do cantor, a Arena Capela do Socorro encerrou sua programação de sábado. O dia ainda contou com apresentações de Roberta Miranda, A Dama, Ilê Aiyê e Billy SP.