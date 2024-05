Michel Teló comenta sobre família no RS: 'Fizeram marmitas para ajudar'

Um tio do sertanejo perdeu a casa e teve toda a estrutura "levada morro abaixo". "Mas está tudo bem. Tem sido lindo ver todo mundo ajudando", afirmou.

Michel Teló falou da corrente para ajudar vítimas das enchentes no RS Imagem: Júlio Boll/UOL

Carreira

Teló começou a ganhar visibilidade como vocalista do grupo Tradição, onde ficou até 2008. Depois, lançou carreira solo e se destacou com o hit "Ei, psiu! Beijo me liga". Em 2011, no entanto, seu sucesso atravessou fronteiras com o hit "Ai Se Eu te Pego".

Nos últimos anos, foi um dos jurados do The Voice e The Voice Kids, da Globo, sendo o heptacampeão da versão adulta do reality musical. Em 2023, o cantor voltou com seu bloco Bem Sertanejo durante o Carnaval de São Paulo, na Av. Faria Lima.

Além dele, a Arena Capela do Socorro recebeu, neste sábado, as apresentações musicais de Roberta Miranda, A Dama e Ilê Aiyê. O local também sediou a intervenção Naifactory - Corujas.