Electra drogada em 'Família É Tudo' é comparada com Bia do Brás

Por causa desse momento, o nome da personagem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Queremos Electra drogada sempre", pediu um fã da novela. "A Juliana [Paiva] entregando tudo nesses flashbacks da Electra drogada", elogiou outra. "A Electra ficou elétrica", brincou um terceiro.

Além disso, por causa de sua agitação, Electra foi comparada a Bia do Brás do BBB 24. "A Electra coringadíssima, ela virou a Bia do Brás", escreveu uma internauta.

No fim do capítulo, ainda foi revelado que os mandantes do crime que quase matou Luca são Hans (Raphael Logam) e Jéssica (Rafa Kalimann). "A menina que deu a droga pra Electra foi alguém que a Jéssica pagou pra fazer isso", comentou um telespectador.

CONFIRMADOOO! Colocaram alguma coisa na bebida da Electra #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/2aoZhuqfDV -- TV Globo (@tvglobo) May 10, 2024

A Electra coringadíssima, ela virou a Bia do Brás #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/kW4xyr3YLE -- Filomena Ferreto ???? (@leocastromj1) May 10, 2024