Saiba quem está por trás da tentativa de assassinato contra Luca

Jéssica (Rafa Kalimann) escuta o que a neta de Frida (Arlete Salles) falou. "Mas que nova evidência?", questiona a falsa. "Eu entrei com uma petição para ter acesso às imagens de segurança do corredor do andar do Luca. Na época, o meu pedido de uma nova perícia foi negado, mas agora eu vou fazer uma perícia independente", explica Electra.

Depois disso, Jéssica vai correndo até a gravadora falar com Hans (Raphael Logam) e confessa que os dois são os mandantes da facada que quase tirou a vida de Luca. "A gente tem que dar um jeito de se livrar da Electra! Se ela continuar livre, ela vai acabar descobrindo que fomos nós! Que eu e você armamos pro Luca ser esfaqueado só pra desgraçada ir pra cadeia!", revela.

