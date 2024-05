Guto surge 'só de cuequinha' em sonho erótico de 'Família É Tudo'

Nas redes sociais, os telespectadores comemoram a cena do estagiário seminu. "Guto só de cuequinha", comentou um usuário do X (antigo Twitter). "Meu Deus, que isso, o Guto, que delícia", elogiou outra. "O Guto só de cueca na minha tv, obrigado Dona Leda pelo sonho", agradeceu um terceiro.

O ator Daniel Rangel foi elogiado. "Olha, se o Daniel Rangel me chega assim e ainda me chamando de 'gostosa' igual o Guto nesse sonho da Leda, eu passo mal", escreveu uma fã.

Mas também há parte do público que que não gosta da trama envolvendo Leda e Guto. "Ai gente, que esquisita essa obsessão dessa senhora com o Guto. Era para a cena ser cômica?", perguntou uma internauta. "Esse enredo horrível do guto não acaba, pelo amor ninguém aguenta mais ver esse enredo péssimo", criticou uma segunda.

LEDINHA 🗣️ Eu tô passando mal com esse sonho que ela teve! #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/jCA3P2n8Kx -- TV Globo 📺 (@tvglobo) May 8, 2024

Guto, o tarado mirim (Daniel Rangel) SCRRR KKKKKKK #FamiliaETudo pic.twitter.com/JE6jWbqx2p -- FABIOTV - Fabio Maksymczuk (@tvfabio) May 8, 2024