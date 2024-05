Reprisada várias vezes e 'joias da titia': o efeito Mandela em 'Alma Gêmea'

A joia pela qual a vilã é louca não é da tia Agnes (Elizabeth Savalla) e sim da avó Adelaide (Walderez de Barros). "Dizerem que a Cristina quer as joias da tia. A tia dela era a Agnes e ela não tem nada a ver com as joias, a avó é que escolheu a neta que herdaria as joias da família. Quem queria alguma coisa da tia era a Sandra", respondeu uma internauta na postagem sobre o efeito Mandela nas novelas.

É por causa da joia da avó, e não da tia, que Cristina enlouquece. Ela acha que a herança da família deveria ser sua, mas Adelaide decide presentear Luna (Liliana Castro), que acaba morrendo em um assalto armado por sua prima.

Parte dessa confusão se dá por Flávia Alessandra ter vivida outra vilã em "Êta Mundo Bom!" (Globo), também uma novela das 6 escrita por Walcyw Carrasco. Nessa outra trama, a vilã Sandra queria a fortuna da titia Anastásia (Eliane Giardini). "Até entendo a confusão por motivos de: ambas são Flávia Alessandra como vilã loira fatal em novela de época das 18h", comentou uma usuária do X (antigo Twitter).

