Slipknot: fãs acreditam que novo baterista é o brasileiro Eloy Casagrande

Fãs do Slipknot reconheceram a baqueta preferida de Eloy Casagrande em postagem da banda Imagem: Reprodução/Instagram

Mas o que convenceu mesmo foi a tatuagem do novo baterista. A semelhança com a tatuagem no braço de Eloy chamou atenção:

É o HOMI!

Temos um BR no Slipknot!!

AH MEU DEUUUS!! pic.twitter.com/pakTW7kghl -- Vinícius V. Carvalho (@VinnieVincentt) April 26, 2024

Quem conhece o estilo de Eloy também não teve dúvidas. A postura do novo baterista do Slipknot entregou o jogo:

Peguei que era ele no primeiro "tique" do pescoço dele kkkk a postura é muito característica -- a moça da TI e do rugby 🏉💻 (@bellezacara) April 26, 2024

Eloy é conhecido no Brasil desde criança

Em 2003, ele apareceu no Domingão do Faustão. Eloy tocou uma mini bateria no quadro "Se Vira Nos 30", e fez tanto sucesso que voltou ao programa várias vezes: