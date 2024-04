Mr. Big, Anthrax, Mercyful Fate: os show para não perder do Summer Breeze

Colete jeans com patches ou calça de couro? Sombra esfumada e batom preto ou corpse paint? Cinto de tachinha ou munhequeira de couro? Não importa: se você pertence à vasta família do metal, tem lugar garantido no Summer Breeze Brasil, que acontece neste final de semana em São Paulo.

O Summer Breeze Open Air foi criado em 1997 na Alemanha, inspirado no conterrâneo Wacken Open Air. De início tímido, focado quase somente em bandas locais, foi pegar tração no início dos anos 2000, apostando no crossover de subgêneros do metal em um line-up que misturava bandas consagradas com novidades do cenário.

A experiência deu tão certo que o festival virou uma franquia - e abriu sua primeira filial na América Latina no ano passado, no Brasil, mantendo a mesma pegada. Em 2023, ocuparam os palcos do Memorial da América Latina Stone Temple Pilots, Blind Guardian, Accept, Kreator, entre outros.