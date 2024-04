As Madonnas brasileiras: como é viver da imagem ou ser comparada à diva pop

"A Madonna tem sido o meu carro chefe por causa do show, mas as pessoas pedem muito", afirma Izlene, com a agenda lotada de eventos até o dia do show.

Ela foi a primeira mulher que mostrou para o mundo que não nascemos apenas para dar prazer, mas receber, e que quando a mulher quer alguma coisa, ela pode conseguir sem precisar de um homem Izlene

Izlene se apresentará como Madonna durante passagem da artista pelo Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

"Eu vivo de Madonna"

Enquanto isso, em São Paulo, Verônica Pires, 49, também estará performando clássicos da loira: ela "vive de Madonna" há 33 anos, e já ganhou o título de cover oficial da cantora.

Verônica tinha 16 anos quando assistiu pela primeira vez ao filme "Na Cama com Madonna". Ela diz que a força que enxergou na artista mexeu tanto com ela que decretou: "Se um dia for um artista, eu quero ser como a Madonna". E acabou que ela virou sua cover.