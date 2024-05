Dívida e documento falso: o que há por trás do legado milionário de Chorão

O contrato de antecipação de direitos, cedido às estrelas mais populares, era feito em cima de projeções de vendas de discos, explica um antigo diretor da EMI, Jorge Davidson.

Se uma obra não fosse entregue ou a venda não atingisse as previsões, o resultado seria só um: "Prejuízo para os artistas", diz o executivo.

Esse prejuízo fez com que os herdeiros de Chorão ficassem sem receber direitos artísticos por oito anos: todo o lucro das vendas de discos e recolhido via streaming, entre 2014 e 2022, foi usado para abater a dívida com a gravadora.

A popularidade de Chorão foi responsável por uma virada. Nos últimos anos, a renda da banda explodiu no streaming.

Alexandre Abrão, filho do Chorão, registrou em fotos os últimos cinco shows da banda Imagem: Alexandre Abrão/Divulgação

É um fenômeno de resistência do rock — o Charlie Brown Jr. é o único do gênero entre os 50 artistas mais ouvidos do Brasil no Spotify.