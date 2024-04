Bon Jovi resiste a se unir a Sambora: 'Preciso cuidar da saúde primeiro'

Dividido em quatro partes e com direção de Gotham Chopra ("Man in the Arena: Tom Brady", "Simone vs Herself"), "Thank you, Goodnight: A História de Bon Jovi" também conta com a participação do guitarrista Richie Sambora, que deixou a banda em 2013 e revelou recentemente que 2024 seria o momento ideal para uma reunião com seus ex-companheiros.

"Vamos cuidar da minha saúde primeiro. É legal da parte dele pensar que gostaria de voltar e se apresentar em algum lugar conosco. Lidaremos com isso quando chegarmos a isso. Ele deixou a banda há onze anos, passou muito tempo", explica Jon, que se prepara para lançar o décimo sexto álbum de estúdio do grupo, "Forever", no dia 7 de junho, pela Universal.

Questionado se os fãs brasileiros podem esperar por um show no Brasil, Jon garante que sim: "Se eu não levasse [a turnê ao Brasil], posso apenas imaginar 100 mil brasileiros que apareceriam na minha casa para me carregar até lá (risos). 'Vamos, estamos indo de volta ao Brasil. '[Eu diria] 'Ok, sim.'"

A última vez que o grupo se apresentou no país foi em 2019, no festival Rock in Rio.