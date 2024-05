Banda inglesa Bring Me The Horizon fará no Brasil seu 1º show em um estádio

"Nunca tocamos num estádio e vamos fazer isso pela primeira vez no Brasil, que é onde eu moro. Tipo, depois do show eu vou voltar pra minha casa, é simplesmente incrível", comemora Oliver. O músico britânico casou-se em 2017 com a modelo brasileira Alissa Salls e mudou-se para Taubaté, interior de São Paulo, cidade natal da amada. Gostou tanto da experiência de "ser brasileiro" que acabou comprando uma casa em Ubatuba, no litoral norte paulista, onde vai para surfar sempre que pode.

"Eu estou quase me sentindo totalmente brasileiro", comenta. "Tenho uma conta no Mercado Livre, um número de CPF, mandioca é um dos meus pratos favoritos e como arroz com feijão diariamente."

DO METALCORE AO INFINITO E ALÉM

O maior evento da carreira do BMTH coincide com os 20 anos de carreira do grupo, formado em 2004 em Sheffield, Inglaterra. De lá pra cá, a banda manteve-se muito pouco fiel a sua proposta original, expandindo o metalcore dos primeiros discos, como "Count Your Blessings" (2006) e "Suicide Season" (2008), para outros subgêneros do metal e até outros estilos musicais.

"There Is a Hell?" (2010), por exemplo, trouxe elementos de industrial e eletrônico. O álbum seguinte, "Sempiternal" (2013), botou o BMTH no mainstream ao misturar nu metal e trilha de filmes com seu primeiro hit, "Can You Feel My Heart". Já em "Amo" (2019), o grupo flertou mais forte com o pop rock e a música eletrônica, entregando um trabalho que dividiu fãs e crítica.