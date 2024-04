Bruce Dickinson, do Iron Maiden, vai gravar DVD em shows solo no Brasil

Bruce Dickinson vai gravar um DVD no Brasil. O vocalista do Iron Maiden chega ao país neste mês com a turnê do projeto Mandrake e registrará os shows para lançar neste formato.

"The Mandrake Project" saiu no início deste ano, é o sétimo álbum solo de Bruce Dickinson e o primeiro que ele lança em 19 anos.

O álbum anterior do cantor era "Tyranny of Souls", de 2005. No novo trabalho, ele se uniu ao produtor Roy Z. Bruce tem definido "Mandrake" como "uma jornada muito pessoal".