Entrevistas, crise pública e festas: a semana de Davi após vencer o BBB 24

Sem Mani, Davi curtiu piscina e churrasco em família no primeiro domingo pós-BBB. Imagens do baiano com a família em Salvador foram exibidas durante entrevista ao Fantástico. Ele apareceu assando carne e curtindo piscina ao lado da sobrinha.

Festa

Recbido por multidão, Davi dançou ao lado do cantor Silvanno Salles Imagem: Reprodução/Instagram/X

Ainda no domingo, Davi curtiu festa à noite para celebrar sua vitória no BBB 24. O novo milionário do Brasil se divertiu e cantou com Silvanno Salles e Kart Love. Recebido por uma multidão, Davi dançou com os artistas e declarou ser "o embaixador do arrocha".