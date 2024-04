Sem Mani, Davi curtiu piscina e churrasco em família no 1º domingo pós-BBB

Ele quer ser exemplo de representatividade a outras pessoas negras que sofreram racismo. "Sofri muito racismo. Sou uma pessoa preta e que saiu da periferia da Bahia. Dar essa virada de chave, me sinto representando várias pessoas pretas. Um recado: um negão também consegue chegar ao topo. É possível virar doutor, médico e advogado"

Ele tinha 12 anos quando começou a pensar em ser médico — faculdade que está nos planos de Davi. "Olhar para trás e ver que um dia estava vendendo limão... Com minha mãe gravida, disse: "mãe, um dia eu vou ser doutor"

O programa mostrou a chegada de Davi a Salvador ontem (20) e o primeiro abraço entre mãe e filho após o reality. "Davi sai do reality após um momento muito duro que ele teve ali. Aqui, quero defendê-lo do que puder", disse Elisângela Brito, mãe do campeão.

Ele ainda falou do futuro com a mãe. "Quero dar o melhor para a minha mãe. Ela já sofreu bastante na vida... Já chorei muito. Agora é momento de felicidade, de tá alegre, de botar esse sorrisão no rosto estampado, porque agora sim, eu vou poder realizar o sonho de minha mãe".