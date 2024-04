Após polêmica envolvendo Mani, irmã de Davi diz: 'Ele está com depressão'

Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB 24 (Globo), se pronunciou após rumores sobre o fim da relação do irmão com Mani Rêgo. Ela afirmou que Davi está com depressão.

Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele Raquel Brito

O que aconteceu

A jovem negou que teria confirmado a separação do casal. "Eu não confirmei nada. Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso."