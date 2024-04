Davi afirma que continua casado: 'Venha pegar o seu calabreso'

Davi, campeão do BBB 24, em entrevista ao É de Casa (Globo):

Continuo sim [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega. É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso. Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador.

Davi, campeão do BBB 24, falou das especulações sobre o fim do relacionamento com Mani Rêgo. Ex-BBB afirmou que não vai admitir fofocas sobre a vida pessoal, na noite de sexta-feira (19), por meio de transmissão ao vivo no Instagram.