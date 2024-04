Veja quem é a irmã caçula de Mani Reggo que entrou nas polêmicas com Davi

As polêmicas envolvendo Davi, campeão do Big Brother Brasil 24 (TV Globo), e Mani Reggo também envolveram mais uma personagem. O nome da irmã da baiana, Fabiana Reggo, surgiu nos últimos dias e ela que apareceu abraçando no post de desabafo ao vencedor do reality.

Quem é Fabiana Reggo?

Inicialmente, ela usava as suas redes sociais para fazer campanha para Davi, quando o baiano estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, ela agora posta o que os usuários do Instagram entendem como indiretas.

"Tem coisa que por mais que você tente guardar não dá pra esconder. A verdade", postou Fabiana. Ela ainda publicou: "As pessoas não abandonam as pessoas que amam, elas abandonam as pessoas que usavam. Concorda?".