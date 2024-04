Em meio a crise com Mani, Davi aproveita festa e celebra vitória no BBB 24

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos, Davi

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa', no sábado (20), Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.

É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso. Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador", Davi

Ainda no sábado (20), horas depois, Mani fez desabafo nas redes sociais, disse que se sentia como um "produto" e deixou de seguir Davi. Segundo a empreendedora, ela ficou sabendo sobre mudança de "status" com o vencedor do BBB 24 pelas entrevistas dele na mídia.