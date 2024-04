Saryne: Davi deveria se preservar e se afastar de polêmica após vencer BBB

Davi, campeão do BBB 24 (Globo), tirou um tempo longe da vida pública. Enquanto isso, Mani postou um vídeo no trabalho, ignorando as polêmicas.

"Davi está há 24 horas sem se manifestar nas redes sociais. Ele e a Mani estão super 'low profile'. Está tudo mundo falando deles, menos eles", disse Chico Barney no Central Splach de hoje (23). "Eu acho que isso é o melhor para todo mundo, porque dá uma diminuída na pressão de toda essa loucura que ninguém esperava que fosse ser o frenesi que foi esse pós do Davi. Acho que, às vezes, ficar um ou dois dias offline e já, já aparecer com uma novidade, propondo outro assunto, é bom. Porque estava um massacre para cima dos dois".

Bárbara Saryne concordou e analisou que o 'sumiço' pode ser benéfico. "Eu imagino o quanto deve estar puxado para o Davi. Quantas horas será que ele conseguiu dormir desde a saída do programa, com toda essa agenda, essa 'perturbação', essa pressão? Esse menino também precisa descansar, dormir um pouco. Eu apoio isso em todos os sentidos, tanto estrategicamente quanto olhando para ele como um ser humano mesmo, que acabou de sair de um confinamento. Acho que isso é importante".