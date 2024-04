Davi Brito é o campeão do BBB 24 com 60,52 % dos votos

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou contando que o BBB 24 mexeu com o país de norte a sul.

"O Norte vibra com a Cunhã-Poranga, a mulher que uniu os bois. No Sul, não me perguntes onde fica o Alegrete, porque todo mundo conhece o Matteus. No meio disso, Salvador. Muitos baianos cruzaram com Davi e não tinham como saber o fenômeno que estavam vendo", afirmou Tadeu.

"Pensar que você esteve tão próximo de apertar o botão, Davi. Ali tudo parecia perdido. Como foi importante ter a Isabelle ao seu lado", continuou.

Na sequência, ele apontou que Isabelle sempre esqueceu seus próprios interesses para ajudar os outros. Tadeu ressaltou que, mesmo com quase toda a casa contra Davi, ela ficou ao seu lado.

Tadeu seguiu elogiando Davi. "Difícil lembrar algum desses 100 dias em que Davi não estivesse no centro da história."