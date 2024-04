Beatriz assume 'paranoia' no BBB 24: 'Eu e a Alane tivemos um surto'

Segundo ela, sua aproximação com as Fadas foi natural, seguida da amizade de Isabelle e Davi. "A amizade com a Isabelle começou com uma calcinha que ela me deu [?] A gente dormia na mesma cama, eu, ela e Wanessa; às vezes, só eu e ela", lembrou. "O Davi tem uma alegria muito grande que sempre me chamou atenção, fora a história dele que eu acho muito bonita. [?] Eu sempre achei o jogo dele coerente, é uma pessoa que se posiciona".

Em seguida, a comerciante respondeu sobre ter "cavado sua própria cova" em relação ao casal Matteus e Isabelle. "Eu e a Alane tivemos um surto, que eu até estou dando risada aqui fora", disse. "A gente começou a shippar e tal... de repente, tivemos um surto. Nessa reta final, em que a gente fica indo para paredão toda hora, o medo apertou. [?] Começaram as paranoias. Mas no outro dia a gente já estava shippando de novo", disse. "A mente fica confusa e as emoções afloradas por conta da final que está chegando".

Segundo ela, os sentimentos ficaram aflorados na reta final, o que somou à sua "personalidade muito forte". "Eu não sei me calar, eu falo. Pode ser para um amigo ou um adversário", disse em relação ao confronto com Davi. "Ele tem a personalidade forte e eu também, então deu um choque. Ele é uma pessoa de quem eu gosto muito, a gente sempre se deu muito bem na casa, só que o jogo tem dinâmicas."

Beatriz disse ter ficado chateada e triste com o confronto, que pode ter culminado em sua eliminação. "É uma situação chata, que cria um clima estranho", disse. "Fiquei magoada e desabafei, expus. Em outro momento, eu não queria falar com ele justamente por gostar muito e saber que a gente poderia ir para cima e magoar um ao outro. Quando ele insiste, eu aceito conversar, mas acaba dando choque".

A sister ainda revelou que sua maior rival no jogo foi Fernanda — e aqueles que não gostavam de "sua alegria". "Todos os embates que eu tive na casa foram por conta dessa minha alegria. A Fernanda me emparedou por isso, o Lucas, também", disse. "Eu sou assim aqui fora, tenho esse jeito de fazer e de falar. Tenho, sim, uma alegria muito grande que a rua e o camelô me ensinaram [?] Realmente, é a alegria que me move. Pode ser exagero ou não, mas é o que tem dentro de mim. E eu não sei esconder essa coisa pulsante".

Fora da casa, a sister disse ter ficado impressionada com as mensagens que recebeu do público. "Eu dei risada, fiquei chocada. Isso é muito doido, porque eu fui eu mesma o tempo todo. Eu sou assim aqui fora, tenho esse jeito de fazer e de falar. Tenho, sim, uma alegria muito grande que a rua e o camelô me ensinaram, a minha história de vida. É de mim mesma essa felicidade! Pode estar difícil, mas eu vou enfrentar com alegria. Essa sou eu.