Tião fica rico? Personagem larga galinha e fazenda para desfecho trágico

Nos próximos capítulos, a trama de Tião (Irandhir Santos) começa a caminhar para um final dramático em 'Renascer'. Especulações sobre remake divergem da versão original, mas coincidem na morte trágica do personagem.

O novo Tião

No capítulo desta segunda-feira (8), Egídio (Vladimir Brichta) voltou atrás na decisão de expulsar Tião e sua família. O fazendeiro continuará obcecado por Joaninha (Alice Carvalho), e chegará a oferecer dinheiro para que ela se deite com ele.

A proposta será o estopim para Dona Patroa (Camila Morgado) tomar uma atitude. Segundo relatos do Observatório da Televisão, ela se unirá a Joaninha para desmascarar o marido, e de quebra, fazer com que a funcionária fique com o dinheiro e suma da fazenda com Tião.