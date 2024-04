Renascer: Em cena dramática, Tião tem surto e quase causa tragédia familiar

No capítulo de 'Renascer' desta segunda-feira (8), Tião Galinha está cismado com a tentativa do que ele acredita ter sido uma tentativa de roubarem a sua galinha. Joana avisa a Tião que não foram os filhos que mexeram na gaiola.

Deocleciano pede a Morena para não contar a Ritinha que viu Eliana beijar Damião. Kika reage às novas mentiras contadas por Bento, que se dá conta de que perdeu a namorada para sempre.

Buba confronta Venâncio com as mentiras que ele mesmo criou. Mariana sente ciúmes de José Inocêncio. Mariana diz a Inácia que José Inocêncio vai ter que tirar a santa de casa, e ameaça deixar a fazenda. Mariana pede a João Pedro que a beije.