Saryne: Isabelle passa vergonha no BBB 24 e merecia bronca de Tadeu

"Pareceu mais uma paquera do que uma discórdia", acrescentou Chico Barney. "Foi uma baixaria."

A postura de Isabelle também não agradou o apresentador Tadeu Schmidt, que tentou fazer com que a sister jogasse — sem sucesso. "Tadeu precisou colocar palavras na boca dela, perguntando se isso a incomodava, se Matteus está querendo aparecer", lembrou Bárbara.

Já Chico disse que, apesar de tudo, Isabelle foi muito coerente. "Qualquer coisa diferente que ela fizesse não caberia no personagem", afirmou. "É evidente que preferimos quando as pessoas agem como Davi [?] mas isso não cabe em nada do que Isabelle fez ao longo da temporada, principalmente com as pessoas que sobraram".

"Apesar de ter ficado frustrado e ser uma vergonha alheia, também admiro a resiliência de se manter coerente com o próprio vacilo", acrescentou.