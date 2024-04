Davi opina sobre aliadas após treta: 'Vacilaram do início ao fim do jogo'

Na manhã desta terça-feira (9), Davi conversou com Isabelle e analisou o desentendimento que teve com Beatriz por chamá-la de "egoísta" no BBB 24 (Globo). Ele opinou sobre o comportamento da vendedora e avaliou Alane por defender a aliada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O brother apontou que Alane e Beatriz erraram no jogo por perderem muitas estalecas: "Vacilaram do início ao fim do jogo. Está errado e a gente está aqui para falar do erro. É uma boa jogadora? É uma boa jogadora. Tem argumento? Tem argumento, mas...".