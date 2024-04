Irmã de Davi diz que chorou em Prova do Líder: 'Parecia Copa do Mundo'

Raquel Brito, irmã de Davi, contou qual foi sua reação com a vitória do participante na Prova do Líder do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A irmã de Davi confessou que se emocionou com o momento. "Chorei tanto, parecia Copa do Mundo. Parecia que o meu time estava jogando", disse em entrevista ao Gshow.