Alane dá coração partido a Davi por treta com Bia: 'Você está certa'

Beatriz admitiu e a agradeceu: "Eu também. Obrigada, viu, por você [me apoiar]".

A bailarina continuou: "Falei no Raio-X: 'gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa, sempre vou defender ela e sei que uma coisa que ela não é, é egoísta. Não sei isso pode me atrapalhar no dia do Paredão, mas é uma forma de me posicionar também". E a vendedora reforçou: "Você não sai por isso, o que você tem aqui, Deus preparou para você, ninguém vai tirar".

Alane salientou que achava que a amiga não estava errada: "Se você desse um tapa na cara de alguém, eu ia falar: 'você está errada'. Mas, ainda assim, eu não ia largar a sua mão. Ainda mais agora que eu acho que você está certa, menos ainda".

