Carro, apartamento e conta de luz: as dívidas dos participantes do BBB 24

Giovanna Pitel financiou um carro de R$ 45 mil e não pagou. "A gente comprou um carro, mas ela acabou sendo demitida, e não conseguimos pagar. Ela está com essa dívida no nome dela, um financiamento que a gente não conseguiu quitar", detalhou o namorado Weslley Toledo ao Play do Globo.

Isabelle tem dívidas das contas de luz e água. Jaqueline Nogueira, mãe da sister, contou: "Até dezembro, essa dívida estava em R$ 4,5 mil. Agora com juros deve estar maior".

Leidy Elin fez um empréstimo e um financiamento, e ambos estão atrasados. Segundo o Play do Globo, a dívida chega R$ 3 mil com os juros.

Lucas Henrique financiou com a esposa um apartamento de R$ 262 mil em 30 anos. O brother também disse que está pagando um celular que parcelou em 12 vezes e pediu à Camila Moura para pagar a conta — com o flerte a Pitel, a companheira recusou e pediu para o Serasa anotar o nome do marido.