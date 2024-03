Lucas pede para esposa pagar cartão, e ela zomba: 'Serasa, anota o nome'

Fernanda: "Está pagando ainda?".

Lucas: "Em 12 vezes. Inclusive, amor, não esquece de pagar esse cartão. Esse cartão é só do celular. Só tem isso no cartão!".

Camila Moura, esposa de Lucas, compartilhou o vídeo do momento em seus stories e zombou. "Serasa, anota o nome dele!", escreveu ela.

Mais cedo, Camila fez mudanças em seu perfil no Instagram sugerindo que seu casamento havia acabado. Ela declarou torcida para Davi, apagou as imagens em que aparecia com Lucas e fez duas publicações mostrando fotos com o marido no lixo e uma mala feita.

Imagem: Reprodução/Instagram