Ex de Lucas fala sobre hospitalização: 'Crise de infecção urinária'

Camila Moura contou por que foi internada no hospital na quarta-feira (6). E ex de Lucas, que declarou o fim da relação com o flerte do brother com Pitel, detalhou como está se sentindo também.

O que aconteceu

A professora de história disse que teve uma crise de infecção urinária. "Fui internada de manhã, cheguei em casa a tardinha. Explicar rapidamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma crise de infecção urinária provocada por desnutrição, estou comendo pouco, e desidratação. Acordei de manhã e não consegui urinar, a bexiga foi doendo", explicou nos stories do Instagram.