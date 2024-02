'Família é Tudo': como Globo dribla regras para fazer testamentos no Brasil

"Família é Tudo", próxima novela das 7, conta a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha em reunir seus cinco netos, que estão há anos sem se ver. Dona da gravadora Mancini Music, ela acaba desaparecendo durante um acidente em alto mar.

Dada como morta, Frida surpreende a todos com seu testamento. Os cinco netos vão encarar uma missão que transformará suas vidas: além de morarem juntos, a despeito das diferenças entre si, terão que trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família. A meta é clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório, eles não ganham nada e a herança vai toda para o sobrinho ganancioso.