Vovó 'sumida', herança, estreia de Rafa: o que esperar de 'Família é Tudo'?

"Família é Tudo", próxima novela das 7 da Globo, estreia na segunda-feira (4). A trama narra a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha em reunir seus cinco netos — eles estão há anos sem se ver. Por ironia, ou não, do destino, é seu desaparecimento que promove a união do clã. A história promete drama, romance e aventura.

Dona da gravadora Mancini Music, Frida acaba desaparecendo durante um acidente em alto mar e, ao ser dada como morta, surpreende a todos com seu testamento. Os cinco netos vão encarar uma missão que transformará suas vidas: além de morarem juntos, a despeito das diferenças entre si, terão que trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família.