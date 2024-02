Após acusações, Francisco discute com a família em 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (28), da novela "Fuzuê" (Globo), Nero é acusado de sonegação de impostos. Vieira ameaça abandonar a defesa de Pascoal. Francisco discute com Nero e Miguel.

Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Nero confirma a fraude cometida por Francisco. Heitor impõe condições para reatar com Preciosa. Mercedes aconselha Vitor sobre seu relacionamento com Bianca.

Alícia e Cláudio tentam convencer Francisco a assumir seus erros. Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco. Soraya revela a Francisco que ele pode não ser o pai do bebê que espera.