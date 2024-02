Após armação de César, Nero fica na mira da Polícia Federal em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (27), da novela das 7 "Fuzuê" (Globo), Nero (Edson Celulari) fica na mira da Polícia Federal por causa de uma armação de César (Leopoldo Pacheco).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O vilão aproveitou que Francisco (Michel Joelsas) estava cuidado da loja do pai temporariamente e aplicou um golpe terrível. "Aproveitei que o Nero estava fora de combate, com aquele piripaque besta no coração, e chamei um trambiqueiro para oferecer ao Francisco um negócio e tanto! O playboy caiu como um pato!", explica Montebello para Preciosa (Marina Ruy Barbosa).