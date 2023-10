Alfinetada de Winits e ex-galã da Globo: como está Jônatas Faro?

Além da atuação, Jônatas Faro investiu na carreira musical. O artista tem um CD com três canções, lançado pela Sonic Music Brasil, em 2014.

Em 2016, o famoso participou do espetáculo "Wicked", sucesso da Broadway, no Brasil.

Relacionamento com Danielle Winits

Entre 2010 e 2011, foi casado com Danielle Winists. O casal teve um filho juntos, Guy, que hoje tem 12 anos.

Nesta sexta (20), a atriz alfinetou o ex, afirmando ser mãe solo do menino e destacando seu amor pelo ex, André Gonçalves, confinado em A Fazenda 2023 (Record).

Jônatas não se pronunciou sobre a fala da famosa e bloqueou os comentários de suas fotos no Instagram.