Danielle Winits alfineta Jônatas Faro, pai de seu filho: 'Sou mãe solo'

Danielle Winitz, 49, fez uma postagem no Instagram exaltando o amor do ex, André Gonçalves, que está atualmente no reality show A Fazenda, por seu filho Guy, fruto de um relacionamento com Jônatas Faro.

Em uma foto de Gonçalves com o menino, Winits inicia a legenda assim: "Esse registro era pra ter sido de ontem. Um "tbt" daqueles pra lembrar o coração de sorrir. Esse post é só pra dizer que esse cara também te ama. Mas que ainda te quer caminhando e lutando com a touca amarela que é dele. E sua. Há anos… E que ele entende seu hoje um pouco longe daqui".

Ela se afirma como mãe solo de Guy: "Não costumo falar do amor desses dois por aqui. Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta. Existia algo de cura em com vocês repartir. O que ainda faltava partilhar talvez por esse dia eu aguardava. Vocês dois desde o início eu espiava…. Teve de presente pintinho, pipa, papagaio, um Atari do nada, banho de chuva também, mas sempre com sol pela estrada. As famosas aulas de inglês pra ele sem você falar sequer uma palavra…. Mesmo de longe por vezes na labuta do teatro e do cinema pela minha caminhada era você que desde os cinco anos dele ali por mim estava. Mal sabia eu, que com ele você também se transformava".