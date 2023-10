Ex-Fantástico desvendou facções criminosas e expôs sua relação com Estado

Em 2017, em entrevista ao Valor Econômico, ele explicou a ligação entre o crime comum e a política e outras instituições. "A atuação das organizações criminosas em escala global movimenta, anualmente, de acordo com a ONU, algo entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões. É maior do que o PIB do Brasil... O crime organizado começa na favela e termina em Wall Street... É uma operação criminosa transnacional que envolve gente de todos os tipos, de todos os escalões sociais, e governos também."

Ele acreditava que o Brasil, depois do México, tinha o segundo caso mais grave da América Latina, depois do México, por ter um sistema prisional que fortalece as facções criminosas.

As condições carcerárias no país são tão péssimas que elas fomentam o surgimento de grupos organizados para resistir a essas condições. O fato de que o sujeito se organiza na cadeia é para sobreviver.

Carlos Amorim ao Valor Econômico

Carreira

Carlos Amorim atuou como diretor do Fantástico de 1991 até 1992. Ele conferiu uma linha editorial focada em problemas urbanos, e trabalhou em denúncias e investigações no programa.

Ele também foi fundador do Jornal da Manchete, da extinta TV Manchete. Lá, ele atuou como diretor da Divisão de Programas de jornalismo.