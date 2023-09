Zeca Pagodinho ganha estátua em Xerém e se surpreende com homenagem

Localização. A estátua do músico está situada em uma praça na Estrada de Xerém, esquina com a Avenida Venância, Xerém, Duque de Caxias.

Homenagem dupla. Louiz, responsável pelo Instituto Zeca Pagodinho, afirmou ao Extra: "É uma homenagem em dupla, pela estátua do meu pai e a rua do meu avô. A família está bem feliz com tudo que tá acontecendo. Ele já foi homenageado na Grande Rio, é o ano em que completa 40 anos de carreira, recebeu a inauguração da estátua, da rua com o nome do meu avô".

Quem participou da homenagem. O evento contou com a presença de fãs, familiares do cantor e políticos da região, como o governador Claudio Castro (PL-RJ).