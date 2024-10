Justin Bieber tem dívida de R$ 2 milhões por imposto atrasado de mansão

Justin Bieber, 30, está devendo US$ 380 mil - cerca de R$ 2,1 milhões, na cotação atual - em multa ao governo da Califórnia.

O que aconteceu

O valor é referente ao atraso no pagamento dos impostos de uma mansão pertencente ao cantor na região do Coachella Valley. Segundo o jornal The Sun, a multa foi dividida em duas partes. A primeira venceu (sem pagamento) no último dia 12 (sábado), enquanto a segunda deve ser quitada até 10 de abril de 2025.

Bieber adquiriu a residência em janeiro de 2023, por US$ 16,6 milhões. De acordo com o portal TMZ, ele culpa seus contadores e gerentes financeiros pela inadimplência que gerou a multa e estuda processá-los por negligência na administração de seus bens.