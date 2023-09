Cleo rebate críticas por expor passado de Fábio Jr: 'Não posso mentir'

Cleo, 40, se manifestou nas redes sociais para rebater as críticas por ter exposto que seu pai, o cantor Fábio Jr., foi ausência em sua vida e péssimo com sua mãe, Glória Pires.

O que aconteceu?

Em vídeo postado no Instagram, a cantora avisou que não irá mentir sobre as suas experiências de vida para não tocar no tabu de discussão sobre a existência da "família perfeita".