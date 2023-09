Jorge Coutinho, ator do 1º beijo inter-racial, está internado no Rio

O ator Jorge Coutinho, 89, está internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O hospital confirmou a informação para Splash neste sábado (23).

Ele se recupera de uma infecção urinária, segundo comunicado publicado no perfil oficial do ator no Instagram. Coutinho protagonizou o primeiro beijo entre um homem negro e uma mulher branca em "Passo dos Ventos", em 1968.